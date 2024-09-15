"УЧИТЕЛЬНИЦА МОЛОДЕЦ": КОНФЛИКТ ПЕДАГОГА И 5-КЛАССНИКА В КРЫМУ ЗАКОНЧИЛСЯ СОТРЯСЕНИЕМ И БОЛЬНИЦЕЙ - "К ПСИХОЛОГУ НУЖНО ВСЮ СЕМЬЮ"

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Конфликт между учительницей и учеником 5 класса закончился ударом в висок, сотрясением и больницей. Мальчик сидел в телефоне весь урок, а после звонка на глазах у одноклассников нанёс педагогу удар в порыве ярости: "К психологу нужно всю семью".

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В послевоенное время  в школы стали приходить преподаватели мужчины. В классах было много переростков на два три года постарше. То, что мы вытворяли современным школьникам  и в голову не придёт. Так вот, эти  мужики, прошедшие войну с нами не  сюсюкали Давали нам такие затрещины ,что  успокаивали на долго. Ни один такой пострадавший  ни когда  и ни на кого  пожаловаться не смел., понимая, что всё  было заслужено. ЭТО БЫЛО  МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ,  В нашей мальчишеской среде мы все уважали  таких учителей и  они  не помнили  всех наших выходок, понимая ,что очень многие росли  без отцов, погибших на фронте. Это, что ж за родители, которые не могут  своих детей привести к порядку. да ещё и жалующихся на учителей.
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13 час.
Александр Маркитанов
Да, нынче люлей раздавать малолетним выродкам было бы в тему.
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11 час.

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