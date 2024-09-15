Конфликт между учительницей и учеником 5 класса закончился ударом в висок, сотрясением и больницей. Мальчик сидел в телефоне весь урок, а после звонка на глазах у одноклассников нанёс педагогу удар в порыве ярости: "К психологу нужно всю семью".
"УЧИТЕЛЬНИЦА МОЛОДЕЦ": КОНФЛИКТ ПЕДАГОГА И 5-КЛАССНИКА В КРЫМУ ЗАКОНЧИЛСЯ СОТРЯСЕНИЕМ И БОЛЬНИЦЕЙ - "К ПСИХОЛОГУ НУЖНО ВСЮ СЕМЬЮ"
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В послевоенное время в школы стали приходить преподаватели мужчины. В классах было много переростков на два три года постарше. То, что мы вытворяли современным школьникам и в голову не придёт. Так вот, эти мужики, прошедшие войну с нами не сюсюкали Давали нам такие затрещины ,что успокаивали на долго. Ни один такой пострадавший ни когда и ни на кого пожаловаться не смел., понимая, что всё было заслужено. ЭТО БЫЛО МУЖСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, В нашей мальчишеской среде мы все уважали таких учителей и они не помнили всех наших выходок, понимая ,что очень многие росли без отцов, погибших на фронте. Это, что ж за родители, которые не могут своих детей привести к порядку. да ещё и жалующихся на учителей.
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13 час.
Александр Маркитанов
Да, нынче люлей раздавать малолетним выродкам было бы в тему.
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11 час.
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