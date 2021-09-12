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Чистая вода, реконструкция котельной, ремонт дорог: что сделают в Воздвиженке в 2022 году

Чистая вода, реконструкция котельной, ремонт дорог: что сделают в Воздвиженке в 2022 году

С активом городка Воздвиженского встретился глава Уссурийска Евгений Корж. Местные власти заверили, что в следующем году в домах появится качественная вода, решится вопрос с водоотведением и отоплением.

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