Авиасообщение Санкт-Петербурга с Абхазией запустят в 2025 году

Министерство транспорта России работает над увеличением частоты рейсов Посол Абхазии в России Алхас Квицини сообщил, что регулярные рейсы между Сухумом и Санкт-Петербургом собираются запустить в 2025 году.
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