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Инсайдер показал смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic на видео в трёх расцветках

Инсайдер показал смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 Classic на видео в трёх расцветках

На прошлой неделе в сеть утекли изображения смарт-часов Samsung Galaxy Watch 4 Classic, а сейчас инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) показал их на видео.

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