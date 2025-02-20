Нетаньяху приказал начать операцию на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ по приказу Нетаньяху начала операцию на Западном берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание в связи со взрывами в автобусах в пригороде Тель-Авива и по его итогам поручил ЦАХАЛу начать операцию на Западном берегу реки Иордана против очагов террора, сообщила его канцелярия.