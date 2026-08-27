Медики рассказали о состоянии раненной при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР девушки

ЛУГАНСК, 27 августа. /ТАСС/. Получившая ранения при ударе Вооруженных сил Украины по автобусу Лисичанск - Стаханов в Луганской Народной Республике 26 августа 18-летняя девушка доставлена в Луганскую республиканскую клиническую больницу (ЛРКБ), ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
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