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В Тверской области пассажир получил травмы в ночном ДТП

В Тверской области пассажир получил травмы в ночном ДТП

В Рамешковском округе ночью 22 марта произошло ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 50 километре дороги Бежецк – Весьегонск – Устюжна опрокинулся автомобиль ВАЗ 2107 — водитель не учел дорожные условия и не справился с управлением.

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