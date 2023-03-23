В Тверской области пассажир получил травмы в ночном ДТП

В Рамешковском округе ночью 22 марта произошло ДТП. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, на 50 километре дороги Бежецк – Весьегонск – Устюжна опрокинулся автомобиль ВАЗ 2107 — водитель не учел дорожные условия и не справился с управлением.