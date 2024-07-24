Самостийный Пиночет начал пугать европейского обывателя мобилизацией

Юрий Енцов 23 июля 2024 г., 17:51 Генерал Залужный, примеряясь к роли политика, призвал к украинизации Запада Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые публично выступил в качестве посла Украины в Британии.
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