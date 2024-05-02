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Врач Островская: для куличей лучше использовать пшеничную или ржаную муку

Врач Островская: для куличей лучше использовать пшеничную или ржаную муку

Для уменьшения гликемического индекса и снижения колебания уровня сахара в крови после употребления кулича лучше использовать пшеничную цельнозерновую или ржаную муку, рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

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