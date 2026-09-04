На Сиреневом бульваре в Москве возведут дом по реновации

Председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков сообщил о согласовании проекта многоквартирного дома по программе реновации по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 16/1/2.