Юрист Леонова: за выращивание голубых лотосов у дома грозит тюремный срок

За выращивание некоторых видов растений могут лишить свободы, рассказала агентству «Прайм» кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии