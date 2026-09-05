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Спорт Уик-Энд

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«Ростов», показав 100-процентный результат в Кубке, вдохновился и стал побеждать в чемпионате

«Ростов», показав 100-процентный результат в Кубке, вдохновился и стал побеждать в чемпионате

Если матч «Зенит» - ЦСКА (1:2) изобиловал острыми и малопредсказуемыми поворотами сюжета, то в игре «Ростов» - «Факел» интрига жила лишь до первого гола.

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