Тарасова увидела чудо-пух

Аглае довелось подержать в руках тополиный пух, изготовленный. из камыша. Режиссер Артем Лемперт и Аглая Тарасова (в центре) с членами съемочной группы картины «Тополиный пух» на открытии VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип» Аглае довелось подержать в руках тополиный пух, изготовленный.