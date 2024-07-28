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Тарасова увидела чудо-пух

Тарасова увидела чудо-пух

Аглае довелось подержать в руках тополиный пух, изготовленный. из камыша. Режиссер Артем Лемперт и Аглая Тарасова (в центре) с членами съемочной группы картины «Тополиный пух» на открытии VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип» Аглае довелось подержать в руках тополиный пух, изготовленный.

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