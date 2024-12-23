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Журналист L'Equipe: «Сафонов впервые показал себя непредсказуемым в «ПСЖ»

Журналист L'Equipe: «Сафонов впервые показал себя непредсказуемым в «ПСЖ»

Французский журналист L’Equipe Жозе Барросо прокомментировал игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче против «Ланса» в 1/32 финала Кубка Франции.

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