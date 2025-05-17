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«Сначала свинина, а потом мы»: как отреагировали россияне на отказ курьера-мигранта доставлять харамный заказ

«Сначала свинина, а потом мы»: как отреагировали россияне на отказ курьера-мигранта доставлять харамный заказ

Мигрантские сводки Сгенерировано нейросетью У народа сложилось стойкое ощущение, что русских в своей стране уже начали адаптировать под приезжих.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Пока население не станет народом и не  станет поднимать холопов врага - всяких Александров  &quot;на  штыки&quot; !                                     Идет война  на уничтожение Руси и народа !                                     Враг  , раз за разом , делает раведку боем - вбрасывая те  или иные   попытки во всех сферах жизни   ......., ищет трещинки , слабину ... , через которые можно   пробить плотину  .... - и запустить процессы развала России ...!     А мигранты  = это только тупое пушечное мясо = бараны громить ворота  -один из многочисленных  инструментов  в этой войне против Руси и народа !                                                                                                    Александр в этих процессах  холоп врага  и враг народа ?
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Выслать вместе с муфтием.
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3 час.
Добрый Кот
Благодаря продажной полиции и чиновникам, черножопым плевать на законы российской федерации и конституцию.
Ответить
2 час.
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