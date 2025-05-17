«Сначала свинина, а потом мы»: как отреагировали россияне на отказ курьера-мигранта доставлять харамный заказ

МГ

Малик Гумеров

Пока население не станет народом и не станет поднимать холопов врага - всяких Александров "на штыки" ! Идет война на уничтожение Руси и народа ! Враг , раз за разом , делает раведку боем - вбрасывая те или иные попытки во всех сферах жизни ......., ищет трещинки , слабину ... , через которые можно пробить плотину .... - и запустить процессы развала России ...! А мигранты = это только тупое пушечное мясо = бараны громить ворота -один из многочисленных инструментов в этой войне против Руси и народа ! Александр в этих процессах холоп врага и враг народа ?