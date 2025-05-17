Мигрантские сводки Сгенерировано нейросетью У народа сложилось стойкое ощущение, что русских в своей стране уже начали адаптировать под приезжих.
«Сначала свинина, а потом мы»: как отреагировали россияне на отказ курьера-мигранта доставлять харамный заказ
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Пока население не станет народом и не станет поднимать холопов врага - всяких Александров "на штыки" ! Идет война на уничтожение Руси и народа ! Враг , раз за разом , делает раведку боем - вбрасывая те или иные попытки во всех сферах жизни ......., ищет трещинки , слабину ... , через которые можно пробить плотину .... - и запустить процессы развала России ...! А мигранты = это только тупое пушечное мясо = бараны громить ворота -один из многочисленных инструментов в этой войне против Руси и народа ! Александр в этих процессах холоп врага и враг народа ?
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Выслать вместе с муфтием.
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3 час.
Добрый Кот
Благодаря продажной полиции и чиновникам, черножопым плевать на законы российской федерации и конституцию.
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2 час.
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