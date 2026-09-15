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FiNE NEWS

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Лунный реголит могут проверить на следы древних технологий

Исследователи SETI Institute предложили проверять лунный реголит на наличие микроскопических частиц искусственного происхождения.

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