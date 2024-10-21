В США умер Фетхулла Гюлен.Гюлен это бывший политический ментор Эрдогана, который помогал ему на ранних этапах политической карьеры и позднее ставший его главным оппонентом в Турции.
Умер Гюлен
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В США умер Фетхулла Гюлен.Гюлен это бывший политический ментор Эрдогана, который помогал ему на ранних этапах политической карьеры и позднее ставший его главным оппонентом в Турции.
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