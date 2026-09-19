COCOA FUTURES: A SLOW BUT TRUE SIGN OF THE DEFLATIONARY RELIEF Cocoa Futures (Dec 2026) ICEUS:CCZ2026 PandorraResearch Cocoa futures plummeted to 7-week lows on Friday, reprinting their Aug 2026 low.
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