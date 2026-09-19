TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

COCOA FUTURES: A SLOW BUT TRUE SIGN OF THE DEFLATIONARY RELIEF

COCOA FUTURES: A SLOW BUT TRUE SIGN OF THE DEFLATIONARY RELIEF

COCOA FUTURES: A SLOW BUT TRUE SIGN OF THE DEFLATIONARY RELIEF Cocoa Futures (Dec 2026) ICEUS:CCZ2026 PandorraResearch Cocoa futures plummeted to 7-week lows on Friday, reprinting their Aug 2026 low.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым