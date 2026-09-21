Болезнь можно распознать по почерку: какие признаки должны насторожить

Почерк — это не просто манера письма, а тонкий индикатор состояния мозга и организма. Дрожащие буквы, прерывистые линии, внезапное уменьшение размера знаков, «съезжающие» строки или трудности при соединении букв могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.