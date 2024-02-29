В Юрьевце появились объявления об отмене автобусов до Владимира с 1 марта

Разбираемся, правдива ли эта информация.29 февраля на автобусных остановках в Юрьевце и Пиганове появилась информация, что с 1 марта автобусное сообщение между этими микрорайонами и центром Владимира прекращается.
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