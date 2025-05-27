Оператор мусорного полигона в Сургуте 4 раза не смог получить экологическую экспертизу для мусороперерабатывающего завода

Компания «Полигон-ЛТД», принимающая твёрдые бытовые отходы (ТБО) после закрытия городского полигона Сургута, четыре раза не смогла получить положительное заключение экологической экспертизы на проект мусороперерабатывающего завода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии