35 миллионов не могут ошибаться: победители Crunchyroll Anime Awards-2024

В субботу 2 марта в Токио прошла восьмая ежегодная церемония награждения Crunchyroll Anime Awards. Абсолютным победителем стал второй сезон «Магической битвы» (точнее — даже его первые пять эпизодов, образовывающие самодостаточную историю).
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