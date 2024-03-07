Что женщины скрывают от мужчин: многое станет для вас не очень приятным открытием

Знаете ли вы, сколько раз она задумывалась о смене партнера? Как вы думаете, что она делает, когда вы уезжаете на работу? Нет, не ее версию, а правду? Мы решили задать эти и другие вопросы самим женщинам, чтобы выяснить, какая часть их жизни остается скрытой от мужских глаз.
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