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Зеленский решил назначить на пост министра обороны главу СБУ

Зеленский решил назначить на пост министра обороны главу СБУ

Возвращения Федорова на пост министра обороны Украины не состоится, несмотря на заявления и «картонный майдан», Зеленский уже сделал свой выбор, назначив своим указом исполняющим обязанности главы Минобороны Евгения Хмару, ранее являвшегося и.

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