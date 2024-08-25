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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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А сейчас изучаем приметы на сегодня

А сейчас изучаем приметы на сегодня ⬇️ Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое, а если погода теплая и ясная – будет много белых грибов Грозы в августе — к долгой осени Кошка старательно умывается – солнышко намывает, будет хорошая погода Если туман стоит над лесом, скоро будет дождь Петухи теряют перья в это время – к затяжной осени Если даже при отсутствии дождя в воздухе ощущается сырость как днем, так и ночью, жди затяжного ненастья Иней с утра 25 августа – к богатому урожаю озимых Дождь идет – к короткому бабьему лету Лягушки громко квакают – к дождю.

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