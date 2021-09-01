Власти Казахстана помогли бежать создателю русофобских «языковых патрулей» на Украину

Наци-блогера и агента-провокатора Куата Ахметова, создавшего сетевую националистическую организацию Til Maydani («Волна языка»), власти Казахстана с воскресенья на понедельник преспокойно выпустили из страны, тем самым уведя его от ответственности за русофобские акции.