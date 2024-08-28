Алаудинов сообщил об 11-часовых героических сражениях в Курской области

Взявший на себя командование подразделением специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинова проинформировал о положении дел на Курском направлении линии боевого соприкосновения, отметив, что сражения велись на протяжении 11 часов.
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