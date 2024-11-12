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Петербургский дневник

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С начала года водители в Петербурге 288 тысяч раз припарковались на перехватывающих стоянках

Особой популярностью пользуется парковка у станции метро «Парнас» За девять месяцев 2024 года автомобилисты в Санкт-Петербурге почти 288 тысяч раз припарковались на перехватывающих автостоянках, передает «Мойка78».

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