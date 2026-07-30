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Орелtimes

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В Орле под сквером у Красного моста нашли старинные таинственные подземелья

В Орле под сквером у Красного моста нашли старинные таинственные подземелья

Сквер имени Альберта Иванова в Орле вновь становится центром археологических сенсаций. В ходе планового благоустройства рабочие наткнулись на сводчатые тоннели неизвестного происхождения — теперь их изучением займутся специалисты.

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