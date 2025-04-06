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Рюдигер о пенальти против «Атлетико» в ЛЧ: «Я подумал, что могу справиться с ситуацией лучше Эндрика. Я тренировался ради этих моментов всю жизнь, хотел играть в матчах с таким давлением»

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Защитник мадридцев забил решающий пенальти.

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