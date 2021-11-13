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Во Франции вдруг узнали правду о доле госпитализаций с COVID-19 в 2020 году

Во Франции вдруг узнали правду о доле госпитализаций с COVID-19 в 2020 году

Неожиданным для правительства Франции оказалась публикация отчета технического информационного агентства по госпитализациям в стране (ATIH), согласно которому на больных COVID-19 в 2020 году пришлось только 2% случаев попадания на больничную койку.

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