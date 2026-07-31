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Грузоперевозки ...

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Как привезти автомобиль из Китая в Россию в 2026 году — пошаговый разбор

Как привезти автомобиль из Китая в Россию в 2026 году — пошаговый разбор

Импорт автомобилей из Китая в Россию в 2026 году продолжает активно развиваться на фоне изменения глобальных логистических цепочек и роста интереса к альтернативным поставкам автомобилей напрямую от производителей и дилеров.

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