Светлана Светличная ушла на 85-м году жизни, оставив последнее желание

Родственники Светланы Афанасьевны, легенды отечественного кино, вспоминают её последние просьбы. Актриса, известная своей ролью Анны Сергеевны в культовом фильме «Бриллиантовая рука», ушла из жизни на 85-м году в ночь на субботу, став жертвой сердечной недостаточности.