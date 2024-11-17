Светлана Светличная ушла на 85-м году жизни, оставив последнее желание

Родственники Светланы Афанасьевны, легенды отечественного кино, вспоминают её последние просьбы. Актриса, известная своей ролью Анны Сергеевны в культовом фильме «Бриллиантовая рука», ушла из жизни на 85-м году в ночь на субботу, став жертвой сердечной недостаточности.
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