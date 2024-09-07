В Сириусе покажут киноверсии известных российских балетов Жителям и туристам в Спортивном парке представят киноверсии балетов на музыку композитора Леонида Десятникова.
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В Сириусе покажут киноверсии известных российских балетов Жителям и туристам в Спортивном парке представят киноверсии балетов на музыку композитора Леонида Десятникова.