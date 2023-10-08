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  • 6324362 Елен
    кто ж его утилизирует??ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НА...
  • Лев Добрый
    Да ладно вам, сенаторы, наложит она полведра на ваше предупреждение!👀😱😜👈В Совфеде пообеща...
  • Лев Добрый
    НАРКОМАНА ЗЕ-ЛЮ К СТЕНКЕ, коррупционер, каких свет белый мало видел!👀👍👈😜Политик Филиппо: ...

Захарова назвала главного виновника в эскалации палестино-израильского конфликта

Захарова назвала главного виновника в эскалации палестино-израильского конфликта

Комментарий официального представителя МИД России М.В. Захаровой в связи c резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Лев Добрый
Как говорится: Рад бы в Рай, да грехи не позволяют!👀👍👈😜
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