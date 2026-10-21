© Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOMУченые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WashU, США) выяснили, почему при синдроме Ангельмана замедляется развитие мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ким Чен Ын осмотр...
- РЕН ТВ: в Вологде...
- СБ Рютте: Уиткофф и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым