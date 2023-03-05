Газета.ру

8 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Грустливая
    Оборзели совсемРоссия отказалась...
  • Сергей Кочегаров
    Всё бъядство из Европы пошло, поэтому Урсула и в политики подалась - гинекологи при однополых браках не востребованы....В парламент Япони...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вести переговоры с США, ЕС и их союзниками, тоже самое что играть в карты с каталой или шулером....Сийярто заявил, ч...

NYT: власти Киева готовят украинцев к сдаче Артемовска на фоне наступления ВС России

NYT: власти Киева готовят украинцев к сдаче Артемовска на фоне наступления ВС России

Обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер заявили, что несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске (украинское название - Бахмут), жителей страны начали готовить к сдаче города.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх