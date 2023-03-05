NYT: власти Киева готовят украинцев к сдаче Артемовска на фоне наступления ВС России

Обозреватели New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер заявили, что несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об Артемовске (украинское название - Бахмут), жителей страны начали готовить к сдаче города.