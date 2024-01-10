Как приготовить рыбный суп «Лохикейто», жемчужину финской кухни

В каждой культуре, представители которой умеют и любят рыбачить, существует своя версия ухи. У финнов, народа, чья судьба всегда была неразрывно связана с морем, рецептов рыбных супов существует видимо-невидимо! Рыбный суп «Лохикейто» со сливками, праздничная версия обожаемого всеми финнами блюда, заслуженно считается жемчужиной финской кухни.