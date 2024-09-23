Двое педагогов из Подольска вышли в финал конкурса «Воспитатель России»

XII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Представитель Толбинской школы имени Н. Д. Куимова Татьяна Багаева победила в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией», а сотрудница школы № 34 Татьяна Санькова — в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика работы с семьями воспитанников».
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