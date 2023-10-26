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Российские космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Кононенко и Чуб завершили выход в открытый космос

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб закрыли выходной люк модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС), завершив первый выход в открытый космос, трансляция велась на сайте «Роскосмоса».

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