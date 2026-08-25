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Царьград

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Алименты до 23 лет: В Госдуме предложили увеличить сроки выплат

Алименты до 23 лет: В Госдуме предложили увеличить сроки выплат

Новый законопроект предлагает увеличить срок выплат алиментов до 23 лет.Депутат Сергей Миронов предложил обязать родителей выплачивать алименты детям до 23 лет, если те проходят очное обучение в колледжах или вузах.

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