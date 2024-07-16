Юрист Соловьев: Продавцы фото с животными на курортах – те же наперсточники

Пожалуй, каждый, кто отдыхал на российских южных курортах, хотя бы раз сталкивался с такой ситуацией: по набережной гуляет человек с милым зверьком на плече и навязчиво предлагает прохожим сфотографироваться с животным на память.
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