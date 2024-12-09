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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ботафого» выиграл чемпионат Бразилии в 3-й раз – впервые с 1995 года

«Ботафого» выиграл чемпионат Бразилии в третий раз. В заключительном туре клуб из Рио-де-Жанейро победил «Сан-Паулу» (2:1) и с 79 очками в 38 матчах финишировал первым, обогнав на 6 баллов «Палмейрас», который в воскресенье уступил «Флуминенсе» (0:1).

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