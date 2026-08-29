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Пятый канал

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Два дома получили повреждения в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону

Два дома получили повреждения в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону

Два многоквартирных дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону получили повреждения в результате воздушной атаки.

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