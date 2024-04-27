Константинов: поставками Украине ATACMS США перешли рамки дозволенного

Соединенные Штаты поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS перешли рамки дозволенного. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, слова которого передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии