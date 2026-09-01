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Украина испытывает дефицит дронов для перехвата российских «Гераней»– WSJ

Украина испытывает дефицит дронов для перехвата российских «Гераней»– WSJ

Украина сталкивается с нехваткой беспилотников, способных перехватывать новейшие модели российских дронов «Герань».

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