Руководство красноярского госпиталя обвинило медиков в воровстве оборудования

Руководитель красноярского госпиталя для ветеранов войн Алексей Подкорытов, это бывший заместитель председателя правительства Красноярского края, написал заявление в СК региона о пропаже медицинского оборудования из медучреждения.
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