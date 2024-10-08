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Смолин: нужно вернуть педагогам право отстранять учеников от занятий

Смолин: нужно вернуть педагогам право отстранять учеников от занятий

Защитить учителей от оскорблений учеников и решить вопрос с дисциплиной поможет расширение педагогических прав, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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