Смолин: нужно вернуть педагогам право отстранять учеников от занятий

Защитить учителей от оскорблений учеников и решить вопрос с дисциплиной поможет расширение педагогических прав, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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