Легенды Выборгского замка

Какой же старинный замок, и без своих легенд? Есть они и у символа Выборга - Выборгского замка. Призрак подземного хода Есть у Выборгского замка и свой призрак, который до сих пор бродит по подземельям замка.
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