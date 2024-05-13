Умер звезда фильмов "Молчание ягнят" и "Крестный отец" Роджер Корман

Известный американский актер и режиссер умер в возрасте 98 лет.Телеканал ABC News сообщил, что артист Роджер Корман, сыгравший в фильмах "Молчание ягнят" и "Крестный отец" скончался 9 мая, однако известно об этом стало только сейчас.